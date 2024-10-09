Advertisement

أخبار عاجلة

وزير البيئة من السرايا: هناك ورقة عمل مع افكار عدة حول الخيارات المتاحة بموضوع مراكز الايواء ومنها انشاء بيوت جاهزة في بعض المناطق المفتوحة والامر يستلزم توافر معايير معينة

Lebanon 24
09-10-2024 | 07:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير البيئة ناصر ياسين: تقدّمنا بطلب الدعم السريع للحاجات الملحّة المقدّرة بـ427 مليون دولار ومراكز الإيواء تخطّت الـ170 ألفاً
lebanon 24
09/10/2024 18:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير البيئة ناصر ياسين لـmtv: فُتحت عدّة مراكز في مناطق الشمال ونعمل مع المنظّمات لتجهيزها من أجل استقبال النازحين
lebanon 24
09/10/2024 18:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الشهداءَ الذينَ سقطوا مِنْ كلِّ المناطق ورَووا بدمائهم الارضَ والجرحى الذين تعجُّ بهم المستشفيات والمراكز الصحية وأهلَنا الذين هُجِّروا قسراً من بيوتِهم وأرضِهم يستصرخونَ ضمائرَ الجميع بأنْ يتناسوا كلَّ ما يفّرق ويركّزوا على كلِّ ما يجمع
lebanon 24
09/10/2024 18:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: تعرّضت بعض مراكز الوزارة لإصابات مباشرة ونعمل على تلبية حاجات النازحين في كلّ المناطق
lebanon 24
09/10/2024 18:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2024-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:17 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:30 | 2024-10-09
11:29 | 2024-10-09
11:28 | 2024-10-09
11:18 | 2024-10-09
11:16 | 2024-10-09
10:51 | 2024-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24