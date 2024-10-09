وزير البيئة من السرايا: هناك ورقة عمل مع افكار عدة حول الخيارات المتاحة بموضوع مراكز الايواء ومنها انشاء بيوت جاهزة في بعض المناطق المفتوحة والامر يستلزم توافر معايير معينة

Lebanon 24