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وكالة الأنباء السعودية: الملك سلمان استكمل الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب في الرئة وقد تماثل للشفاء (الشرق)

Lebanon 24
09-10-2024 | 08:33
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