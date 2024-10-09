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ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: ترامب اتصل بنتنياهو بمبادرته الخاصة وهنأه على العمليات القوية ضد حزب الله (الجزيرة)

Lebanon 24
09-10-2024 | 10:12
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