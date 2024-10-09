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العدو الإسرائيلي يطلق النار على فريق التلفزيون العربي وصحفيين خلال تغطيتهم التوغل الإسرائيلي شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
09-10-2024 | 11:16
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