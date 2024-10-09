Advertisement

أخبار عاجلة

إخلاء بعض مقرات سرايا السلام والحشد الشعبي وفصائل أخرى في بغداد (العربية)

Lebanon 24
09-10-2024 | 11:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السرايا: المساعي العربية والدولية لا تزال مستمرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان لكن التعنّت الاسرائيلي لا يزال يعيق نجاح هذه المساعي
lebanon 24
10/10/2024 01:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن جهود الأردن في الدفاع عن القضايا العربية والعمل نحو السلام والاستقرار مشكورة دوما وان الملك عبدالله مستمر ايضا في جهوده لوقف الحرب في غزة والتوصل الى حل عادل للفلسطينيين
lebanon 24
10/10/2024 01:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء العراق يعقد اجتماعا عاجلا بقيادة العمليات المشتركة في بغداد مع القيادات الأمنية (العربية)
lebanon 24
10/10/2024 01:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: يجب وقف النار بغزة والانتقال نحو السلام بالمنطقة (العربية)
lebanon 24
10/10/2024 01:17:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:17 | 2024-10-09
18:16 | 2024-10-09
18:14 | 2024-10-09
18:12 | 2024-10-09
18:11 | 2024-10-09
18:05 | 2024-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24