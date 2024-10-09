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"تايمز أوف إسرائيل" نقلاً عن مسؤول إسرائيلي: السلطات الإسرائيلية على علم وتتعامل مع اعتقال مواطن إسرائيلي في لبنان

Lebanon 24
09-10-2024 | 12:10
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