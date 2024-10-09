Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة سلامة الطيران الأوروبية: على الطائرات القيام بمراقبة صارمة وتقييم مخاطر الرحلات في المجال الجوي لإسرائيل

Lebanon 24
09-10-2024 | 15:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران توصي بوقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان
lebanon 24
10/10/2024 01:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لوفتهانزا: شركات الطيران التابعة لنا ستتجنب المجالين الجويين الإسرائيلي والإيراني (العربية)
lebanon 24
10/10/2024 01:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الطيران الروسية تعلن تعليق الرحلات الجوية في بعض مطارات موسكو لضمان السلامة بعد هجمات بالمسيّرات (الشرق)
lebanon 24
10/10/2024 01:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: القوات الجوية الإسرائيلية أجرت مؤخرا تدريبات فوق المتوسط تحاكي الطيران لمسافات طويلة
lebanon 24
10/10/2024 01:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:17 | 2024-10-09
18:16 | 2024-10-09
18:14 | 2024-10-09
18:12 | 2024-10-09
18:11 | 2024-10-09
18:05 | 2024-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24