مندوبة بريطانيا في الامم المتحدة: ندعو حماس وإسرائيل إلى الاتفاق على صفقة لوقف إطلاق النار تشمل إطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات بكميات أكبر لغزة

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