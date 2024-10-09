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أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي إسرائيلي خلال الاشتباكات عند الحدود مع لبنان خلال النهار
Lebanon 24
09-10-2024
|
16:51
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