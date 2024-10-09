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أخبار عاجلة
وزير الخارجية البريطاني لـ"سكاي نيوز": التقدم في المنطقة مرتبط بوقف الحرب وحل الدولتين وتحقيق السلام
Lebanon 24
09-10-2024
|
16:59
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