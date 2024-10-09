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مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غياب المحاسبة الدولية تسبب في توسيع إسرائيل دائرة الحرب

Lebanon 24
09-10-2024 | 17:31
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