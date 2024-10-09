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مندوب إسرائيل لدى مجلس الأمن: لا أمل في إصلاح وكالة الأونروا بعد أن سمحت لحماس باختراق صفوفها

Lebanon 24
09-10-2024 | 17:34
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