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الوكالة السورية: فرق الإطفاء تحاول إخماد حريق بمعمل لتصنيع السيارات بعد قصف إسرائيلي على ريف حمص
Lebanon 24
09-10-2024
|
19:00
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