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مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة سعير شمال شرق الخليل

Lebanon 24
09-10-2024 | 19:12
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