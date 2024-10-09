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وزير الخارجية البريطاني لسكاي نيوز عربية: التقدم في المنطقة مرتبط بوقف الحرب وحل الدولتين

Lebanon 24
09-10-2024 | 23:44
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