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الجيش الإسرائيلي: سنواصل مهاجمة حزب الله بقوة دون أن نسمح له بالاستراحة والتعافي

Lebanon 24
09-10-2024 | 23:45
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