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"لبنان 24": غارة إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي وسقوط شهداء وجرحى

Lebanon 24
10-10-2024 | 00:30
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