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الدفاع المدني في غزة: جيش الاحتلال يفرض حصاراً مطبقاً على شمال القطاع ويعزله عن مدينة غزة بشكل كامل (الميادين)

Lebanon 24
10-10-2024 | 01:11
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