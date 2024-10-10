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السفير الفرنسي في الأمم المتحدة: لن يؤدي تصدير الأسلحة وامتداد الحرب إلى لبنان لتحقيق الأمن كما تتوقع إسرائيل

Lebanon 24
10-10-2024 | 02:18
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