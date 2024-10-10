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وزير الخارجية الإيراني للجزيرة: الاهتمام العالمي بما يحدث في لبنان وغزة هو أهم نتيجة لهذه الاتصالات

Lebanon 24
10-10-2024 | 03:10
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