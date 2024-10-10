ميقاتي: اتصالات بين الولايات المتحدة وفرنسا التي طلبت انعقاد مجلس الامن بهدف احياء الاعلان الخاص بوقف اطلاق النار لفترة محددة لكي يصار الى استئناف البحث في الحلول السياسية

Lebanon 24