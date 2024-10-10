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ميقاتي: الاولوية لوقف العدوان الاسرائيلي الذي يتسبب بسقوط اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى ولا يوفّر المدنيين وعناصر الاسعاف والاغاثة

Lebanon 24
10-10-2024 | 04:05
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