افرام من بكركي: الراعي أصرّ على اولوية انتخاب رئيس للجمهورية ووقف اطلاق النار اساسي والوضع لا يحتمل الخطر على الكيان خصوصا مع محاولات دخول الاسرائيلي الى اراضي لبنان

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