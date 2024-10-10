خطار للـLBCI: حصلت تهديدات في أماكن معيّنة في الضاحية الجنوبية لذا أعدنا توزيع عناصرنا بالدفاع المدني بشكل أنه عندما يهدأ القصف نقوم عندئذ بالتدخل ضمن امكاناتنا

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