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الجيش الإسرائيلي: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيّرة أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل (الشرق)

Lebanon 24
10-10-2024 | 05:10
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