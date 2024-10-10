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موقع واللا الإسرائيلي: رئيس الموساد أكد لمدير المخابرات المركزية الأميركية أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يتضمن أيضًا اتفاقًا لإطلاق سراح الرهائن في غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
10-10-2024 | 05:27
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