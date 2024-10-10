Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد استعداد قطر لبذل كل ما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي (الجزيرة)

Lebanon 24
10-10-2024 | 06:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء العراقي: العدوان المستمر في غزة ولبنان يهدد بتوسعة الصراع في المنطقة وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي
lebanon 24
10/10/2024 15:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من مستشار الأمن القومي الأميركي ناقشا خلاله آخر تطورات الأوضاع في غزة
lebanon 24
10/10/2024 15:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من رئيس وزراء إسبانيا بشأن غزة وخفض التصعيد في لبنان
lebanon 24
10/10/2024 15:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني يضع الوحدات العسكرية على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولات تهديد الأمن والاستقرار في ظل التصعيد الإقليمي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/10/2024 15:28:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:23 | 2024-10-10
08:20 | 2024-10-10
08:08 | 2024-10-10
07:54 | 2024-10-10
07:49 | 2024-10-10
07:44 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24