Advertisement

أخبار عاجلة

اليونيفيل: نقلنا اثنين من عناصرنا للمستشفى بعد استهداف دبابة إسرائيلية لبرج مراقبة تابع لنا

Lebanon 24
10-10-2024 | 07:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استهداف موظفي اليونيفيل قيد المتابعة
lebanon 24
10/10/2024 17:35:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: "حزب الله" نفذ 3235 استهدافاً ضدّ إسرائيل منذ 8 تشرين الأول 2023
lebanon 24
10/10/2024 17:35:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل": الجيش الإسرائيلي أطلق النار عمدا على كاميرات الأمن الأممية وعطلها
lebanon 24
10/10/2024 17:35:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الهجوم على عون استهداف للجيش أم للرئاسة أم الاثنين معاً؟
lebanon 24
10/10/2024 17:35:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:29 | 2024-10-10
10:24 | 2024-10-10
10:21 | 2024-10-10
10:20 | 2024-10-10
10:19 | 2024-10-10
10:18 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24