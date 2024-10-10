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سلطة الإنقاذ والإطفاء الإسرائيلية: اندلاع حريق في بلدة المنارة جراء سقوط صاروخ (الجزيرة)

Lebanon 24
10-10-2024 | 07:54
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