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القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صواريخ على نهاريا وعكا واعتراض أخرى (الجزيرة)

Lebanon 24
10-10-2024 | 08:55
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