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إعلام إسرائيلي: 4 جرحى إسرائيليين جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقها حزب الله باتجاه الجليل الأعلى (الشرق)
Lebanon 24
10-10-2024
|
09:03
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