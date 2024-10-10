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وزارة الجيوش الفرنسية: باريس وروما ستطلبان اجتماعا للدول الأوروبية المساهمة في قوة الأمم المتحدة بعد تعرّضها لاطلاق نار في جنوب لبنان

Lebanon 24
10-10-2024 | 09:53
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