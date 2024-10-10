Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإسبانية: الهجمات على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن (الجزيرة)

Lebanon 24
10-10-2024 | 10:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوريل: ندين استهداف إسرائيل غير المبرر لليونيفيل وندعم القوات الدولية ومهمتها بتفويض من مجلس الأمن (الجزيرة)
lebanon 24
10/10/2024 19:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب من مجلس الأمن: إسرائيل خرقت بهجماتها المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني واستهدفت المدنيين بشكل عشوائي
lebanon 24
10/10/2024 19:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب من مجلس الأمن: التفجير الالكتروني غير التقليدي يجب أن يخضع للقانون الدولي والإنساني وإسرائيل استهدفت آلاف الأجهزة بشكل وحشي وإرهابي إذ يصنّف الهجوم كجريمة حرب
lebanon 24
10/10/2024 19:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعٍ مع عدد من السفراء: نحتاجُ إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الاسرائيلية على المدنيين اللبنانيين
lebanon 24
10/10/2024 19:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2024-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:35 | 2024-10-10
12:34 | 2024-10-10
12:18 | 2024-10-10
12:15 | 2024-10-10
12:09 | 2024-10-10
12:08 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24