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المتحدث باسم قوات اليونيفيل للجزيرة: قواتنا موجودة هناك لإعادة الاستقرار إلى لبنان

Lebanon 24
10-10-2024 | 10:20
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