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بوريل: قصف إسرائيل لليونيفيل بلبنان "مرفوض وغير مبرر" وندعم القوات الدولية ومهمتها بتفويض من مجلس الأمن

Lebanon 24
10-10-2024 | 11:50
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