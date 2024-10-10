Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الايرلندي: لا يمكن التسامح مع اطلاق النار على قوات حفظ السلام او قبوله

Lebanon 24
10-10-2024 | 11:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: ندعو إلى وقف فوري لاطلاق النار والشروع في الخطوات التي اعلنت الحكومة اللبنانية التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701 وارسال الجيش اللبناني الى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب
lebanon 24
10/10/2024 21:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء إيرلندا يصف الهجوم الإسرائيلي على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بأنه "غير مقبول"
lebanon 24
10/10/2024 21:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
افرام من بكركي: الراعي أصرّ على اولوية انتخاب رئيس للجمهورية ووقف اطلاق النار اساسي والوضع لا يحتمل الخطر على الكيان خصوصا مع محاولات دخول الاسرائيلي الى اراضي لبنان
lebanon 24
10/10/2024 21:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: الاتصالات الديبلوماسية تكثفت في الساعات الماضية قبيل انعقاد جلسة مجلس الامن بهدف السعي مجددا الى وقف اطلاق النار
lebanon 24
10/10/2024 21:35:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:04 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:27 | 2024-10-10
14:27 | 2024-10-10
14:26 | 2024-10-10
14:24 | 2024-10-10
14:22 | 2024-10-10
14:21 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24