رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت: هناك فرصة لإنهاء الحرب في لبنان باتفاق دبلوماسي بواسطة فرنسا وأميركا لكن نتنياهو غير معني بذلك

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