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وزير خارجية جنوب إفريقيا: نشعر بالقلق إزاء التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان ونعده خرقا وانتهاكا للقانون الدولي (الجزيرة)
Lebanon 24
10-10-2024
|
12:44
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