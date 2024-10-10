"لبنان 24": الغارة الاولى الاسرائيلية في بيروت استهدفت الطابق الثالث من مبنى مؤلف من 8 طبقات في طلعة النويري والغارة الثانية استهدفت مبنى مؤلف من 4 طبقات في منطقة البسطا وقد انهار بشكل كامل

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