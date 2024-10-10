"لبنان 24": فوج إطفاء بيروت يقوم باخماد الحريق الناتج عن غارة اسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة النويري فيما تعمل عناصر الفوج على إخلاء السكان من الطوابق العليا عبر استعمال السلم الآلي

Lebanon 24