ميشال معوض ردا على نعيم قاسم: كل الشعارات التي رفعها حزب الله سقطت ومنها وحدة الساحات فلماذا لبنان يجب أن يدفع الثمن؟ ودماء كل لبناني أهم من هذه الشعارات (LBCI)

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