Advertisement

أخبار عاجلة

بري عن تصاعد خطاب الداخل باتجاه تطبيق القرار 1559: "القرار الوحيد هو 1701 أما القرار 1559 فصار ورانا وينذكر ما ينعاد"

Lebanon 24
10-10-2024 | 15:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سامي الجميل للـ"lbci": ميقاتي أخذ موقفاً واضحاً بفصل مسار لبنان عن غزة وضرورة وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701
lebanon 24
10/10/2024 23:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" الأميركية: الأزمة في لبنان ترتبط بتطبيق القرار الأممي 1701 وإنشاء منطقة أمنية لا توجد فيها قوات لـ"حزب الله"
lebanon 24
10/10/2024 23:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"سكاي نيوز عربية": نطالب بتطبيق القرار 1701 لوقف الحرب
lebanon 24
10/10/2024 23:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"المجلس الوطني الارثوذكسي" دعا الى تطبيق القرار 1701
lebanon 24
10/10/2024 23:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:21 | 2024-10-10
16:11 | 2024-10-10
16:09 | 2024-10-10
16:07 | 2024-10-10
16:06 | 2024-10-10
16:03 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24