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وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في "المطلة" في إصبع الجليل

Lebanon 24
10-10-2024 | 15:25
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