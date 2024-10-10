Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب فرنسا بمجلس الأمن: نحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان

Lebanon 24
10-10-2024 | 15:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من مجلس الأمن.. دعوات لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان
lebanon 24
10/10/2024 23:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فرنسا بمجلس الأمن: آمل أن يكون مقترح وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان قائما (الجزيرة)
lebanon 24
10/10/2024 23:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فرنسا بمجلس الأمن: يجب احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه
lebanon 24
10/10/2024 23:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فرنسا بمجلس الأمن: نطالب إسرائيل بوقف هجماتها على لبنان بشكل حاسم وحزب الله بوقف إطلاق الصواريخ
lebanon 24
10/10/2024 23:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:21 | 2024-10-10
16:11 | 2024-10-10
16:09 | 2024-10-10
16:07 | 2024-10-10
16:06 | 2024-10-10
16:03 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24