وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية: النزاع المدمر في لبنان والهجمات المكثفة في سوريا والعنف المحتدم في غزة والضفة الغربية المحتلة يشير انسياق المنطقة إلى حرب شاملة

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