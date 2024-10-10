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مندوبة المملكة المتحدة بمجلس الأمن: الاعتداء على قوات حفظ السلام في لبنان أمر غير مقبول

Lebanon 24
10-10-2024 | 15:40
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