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المتحدث باسم الخارجية الأميركية: نؤيد الهجمات "المحدودة" من إسرائيل ضد حزب الله (سكاي نيوز)
Lebanon 24
10-10-2024
|
16:11
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