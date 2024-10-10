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المتحدث باسم الخارجية الأميركية: نؤيد الهجمات "المحدودة" من إسرائيل ضد حزب الله (سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-10-2024 | 16:11
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