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وسائل إعلام إسرائيلية: غالانت قد يسافر إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل لمواصلة المباحثات مع أوستن وسوليفان
Lebanon 24
10-10-2024
|
17:09
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