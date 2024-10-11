Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن غالانت: قضينا على حماس كمنظمة عسكرية

Lebanon 24
11-10-2024 | 01:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: غالانت وهاليفي يتفقان مع نتنياهو على عملية عسكرية تعيد سكان الشمال إلى منازلهم
lebanon 24
11/10/2024 12:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يقول إنه سيستبدل غالانت إذا عارض إطلاق عملية عسكرية واسعة ضد حزب الله
lebanon 24
11/10/2024 12:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: 130 جنديا أعلنوا أنهم لن يمتثلوا للخدمة العسكرية ما لم يوقع نتنياهو على صفقة المختطفين
lebanon 24
11/10/2024 12:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش في حالة تأهب لمحاولات حماس شن هجمات وإطلاق صواريخ نحو وسط إسرائيل ومناطق الغلاف في ذكرى 7 تشرين الاول (الجزيرة)
lebanon 24
11/10/2024 12:01:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:58 | 2024-10-11
04:57 | 2024-10-11
04:55 | 2024-10-11
04:52 | 2024-10-11
04:49 | 2024-10-11
04:46 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24