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العربية: إصابة 4 جنود إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من قبل حزب الله

Lebanon 24
11-10-2024 | 02:24
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